Слънчево време с краткотрайни превалявания през новата седмица

И тази сутрин имаше райони с отрицателни температури и условия за слани, но в близките дни минималните температури ще бъдат все по-високи.

Рано сутринта във вторник в по-голямата част от страната се очакват стойности в интервала от 3° до 9°, в София – около 4°.

По-високи, в сравнение с днес, ще бъдат и максималните температури – в повечето райони между 18° и 25°, в София около 21°, а по-ниски по Черноморието – между 13° и 15°.

Ще бъде предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания главно в Южна България. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток.

Добри условия за туризъм в планините във вторник – ще бъде слънчево, със слаби превалявания от дъжд и умерен северен вятър. С продължаващото затопляне сняг ще превалява вече само по най-високите върхове на Рила и Пирин.

В Европа утре сняг ще вали в най-северните части на Скандинавския полуостров. Валежи от дъжд и гръмотевици се очакват в Западна и Централна Европа, както и на Апенините, като по-значителни количества ще има във Франция и Северна Италия. Слаби превалявания ще има и на Балканите, най-вече в северозападните райони.

В сряда времето у нас ще бъде слънчево, с превалявания само в планинските райони на Западна България. Минималните температури още ще се повишат, а максималните ще останат без съществена промяна.

В четвъртък и петък над Източна България ще има повече слънчеви часове, докато над Западна и Централна ще се развива валежна и гръмотевична облачност, с възможност и за градушки. В събота валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.





