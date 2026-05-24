Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Обстановката в област Велико Търново се нормализира след пороите***Бедственото положение в област Габрово остава в сила, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево

Валежи, гръмотевици и градушки и в празничния ден

дъжд ниски температури края седмицата
Сутринта главно в планинските райони слабо ще превалява, а останалата част от страната валежите временно ще отслабнат и ще спрат. Около и след обяд отново ще се заоблачи и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°.

И над Черноморието облачността ще бъде значителна. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и във вторник и сряда в Дунавската равнина и в югозападните райони температурите ще се доближават и ще достигат 30°.

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. В Северна и в Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В четвъртък в Западна България ще бъде предимно слънчево, но в Източна и в планините на много места ще превали и ще прегърми.

Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Валежите продължават и през нощта в части от Северна България
С валежи днес и утре, слънчево време в началото на новата седмица
Значителни валежи се очакват в съботния ден
През почивните дни се очакват валежи и гръмотевична дейност
С валежи и днес, и в събота
Опасност от наводнения в петък
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
Откриха трима мигранти в катастрофирал автомобил след гонка с полицията в Бургас
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Валежи, гръмотевици и градушки и в празничния ден
