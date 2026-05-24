Валежи, гръмотевици и градушки и в празничния ден

Сутринта главно в планинските райони слабо ще превалява, а останалата част от страната валежите временно ще отслабнат и ще спрат. Около и след обяд отново ще се заоблачи и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°.

И над Черноморието облачността ще бъде значителна. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и във вторник и сряда в Дунавската равнина и в югозападните райони температурите ще се доближават и ще достигат 30°.

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. В Северна и в Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В четвъртък в Западна България ще бъде предимно слънчево, но в Източна и в планините на много места ще превали и ще прегърми.