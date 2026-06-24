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Бъдещето на детската болница: И здравното ведомство ще проверява проектирането на педиатрията

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Министерство на здравеопазването ще проверява процедурата за проектиране на Националната детска болница. Решението идва след като вчера Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка заради констатирани нарушения, а "Здравната инвестиционна компания" заяви, че ще обжалва. Според Обществения съвет строителството на болницата отново ще се забави.

Строежът на Детската болница, след десетилетия очакване, трябваше да започне през 2027-ма, а през 29-та болницата да приема пациенти. Това е все по-малко вероятно, според новия Обществен съвет. През есента на миналата година предишният състав на съвета подаде оставка заради липсата на прозрачност именно при изготвянето на тази обществена поръчка, а през април бяха сигнализирани институциите за конкретни нарушения.

Надежда Цекулова, член на Обществения съвет: "Това, че притесненията ни се потвърдиха, сега ги потвърждава и Комисията за защита на конкуренцията, пак казвам, не е добра новина за никого."

Антимонополният орган установи, че част от критериите ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Инвестиционната компания възнамерява да обжалва, а намерението им било да се гарантира участието на кандидати с доказан капацитет за изпълнение на мащабни обществени обекти.

Изграждането на детската болница е признато за приоритет от държавата, но предстои поредното забавяне. Доц. Аврамова ръководи детското отделение по онкология в ИСУЛ, което трябва да стане част от новата болница.

доц. Боряна Аврамова, председател на Обществения съвет и началник на Клиниката по детска клинична онкология и хематология в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ": "Ние имаме нужда непрекъснато от колаборация с интензивните отделения по педиатрия, което е много трудно, тъй като те са разхвърлени в различни други болници, някои са специализирани примерно за хирургични заболявания, за сърдечно съдови заболявания и т.н. От една страна това, от друга страна това включително затруднява конкретни ежедневни задачи. Например, на нашата клиника предстои да бъдат отпуснати средства, ако си спомняте, от служебното правителство, за ремонт на нашата клиника. Но тази несигурност, кога ще се преместим, за колко време трябва да бъде направен този ремонт, всичко това са сериозни проблеми, които затрудняват ежедневната работа на всички детски структури."

Според Обществения съвет трябва да бъде обявен международен конкурс за изграждане на болницата, като водещо да бъде качеството, а не ниската цена.

#Министерство на здравеопазване #забавяне #Национална детска болница #проверка

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