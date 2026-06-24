Григор Димитров се класира на четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Майорка

Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на трева от сериите ATP 250 в Майорка (Испания) с награден фонд от 612 хиляди евро.

Участващият с „уайлд кард" българин победи с 6:2, 6:4 Абдула Шелбайх (Йордания), „щастлив губещ" от квалификациите и №299 в световната ранглиста. Срещата продължи час и 36 минути.

Димитров отрази четири точки за пробив в третия гейм, а още в следващия стигна до брейк в подаването на Шелбайх, за да поведе с 3:1. Българинът реализира още един пробив в края на сета и го спечели с 6:2. Димитров проби първи за 5:3 във втория сет, но веднага след това загуби подаването си. Българинът обаче отново стигна до пробив в следващия гейм и затвори мача при 6:4 в своя полза.

На четвъртфиналите Димитров ще играе с Алехандро Давидович Фокина. Испанецът отстрани Адам Уолтън с 6:4, 7:5. Лошата новина е, че срещу представителя на домакините Давидович Фокина – Гришо има две загуби от два мача, а срещите датират от турнири в Рим и Монако през 2021 г. и 2022 г.

Вчера първата ракета на България надви австралийския квалификант - Марк Полмънс за крайното 6:1, 7:6(3).

Турнирът в Майорка е последната проверка за Димитров преди началото на третия за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън, който стартира на 29 юни в Лондон.