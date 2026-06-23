Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка

Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира на трева от сериите АТП 250 в Майорка, след като победи австралийския квалификант Марк Полманс с 6:1, 7:6(3).

Участващият с „уайлд кард“ българин демонстрира стабилна игра и затвори мача за 86 минути, без да предостави нито една възможност за пробив на своя съперник. Димитров реализира пет аса и спечели 44 от общо 53 точки на собствен сервис, като беше почти безгрешен при първо подаване.

Хасковлията наложи превъзходството си още от самото начало и спечели първия сет само за 28 минути след два пробива и категоричното 6:1.

Втората част се оказа значително по-оспорвана. Полманс успя да удържи подаването си през целия сет и не допусна пробив, като дори отрази брейкбол в третия гейм. Така изходът на срещата бе решен в тайбрек. В него Димитров поведе с 3:0 точки, позволи на австралиеца да изравни, но след 3:3 спечели четири поредни разигравания и сложи край на двубоя.

С успеха българският тенисист си гарантира 25 точки за световната ранглиста и 10 750 евро от наградния фонд.

В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу йорданеца Абдула Шелбаи, който участва в основната схема като „щастлив губещ“ от квалификациите и поднесе изненада, отстранявайки поставения под номер 6 Корентен Муте.

Турнирът в Майорка е последната проверка за българина преди старта на Уимбълдън, който започва на 29 юни в Лондон.