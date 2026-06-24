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МЗ започва проверка на процедурата за проектиране на Националната детска болница

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МЗ започва проверка на процедурата за проектиране на Националната детска болница
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Министерството на здравеопазването започва извънпланова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца.

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова звено “Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването ще извърши проверка в “Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Тя ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки.

Проверката се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията по процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница.

#Национална детска болница #Министерство на здравеопазването

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