МЗ започва проверка на процедурата за проектиране на Националната детска болница

Министерството на здравеопазването започва извънпланова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца.

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова звено “Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването ще извърши проверка в “Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Тя ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки.

Проверката се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията по процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница.