Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал "Горубляне"

Започна проект за 5 млн. евро за разширяване на канализационната мрежа в квартал „Горубляне“. Над 460 домакинства ще се възползват от модернизацията на инженерната инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

През тази седмица започна изпълнението на инвестиционния проект „ВиК мрежи в кв. „Горубляне“ на „Софийска вода“, който обхваща разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал. Проектът е ключов етап от модернизацията на ВиК инфраструктурата в района.

Проектът ще се реализира поетапно чрез изпълнението на шест под-обекта. Това са канализационни клонове по ул. „Цветна градина“ и ул. „3-ти май“, включително съпътстващи водопроводи; по ул. „Музейна“ и ул. „3-ти май“, както и съпътстващи водопроводи; канализационни клонове по ул. „Пионерска“, ул. „Синчец“, ул. „3-ти май“, ул. „5-ти ноември“ и ул. „12-ти април“, заедно със съпътстващи водопроводи; канализационни клонове по ул. „3-ти май“ и ул. „5-ти ноември“, както и съпътстващи водопроводи; канализационни клонове по ул. „Урвишка крепост“ и съпътстващи водопроводи; реконструкция на канал по ул. „5-ти ноември“ и ул. „Витошка“, включително на изграден къс участък по ул. „Урвишка крепост“.

Разширението на канализационната мрежа е включено в инвестиционната програма на „Софийска вода“ и е на обща стойност около 5 млн. евро.

Очаква се инвестицията да подобри качеството на живот на над 460 домакинства, като осигури достъп до канализационни услуги и по-ефективно управление на водоснабдителната мрежа. Реализацията на проекта ще допринесе и за ограничаване на зоните с потенциални бъдещи нарушения във водоснабдяването.

След приключване на строително-монтажните дейности пътните настилки ще бъдат възстановени съгласно одобрения проект. Срокът за изпълнение е до края на 2027 г.

Столична община подготвя ВиК проекти, финансирани по Програма „Околна среда 2021 – 2027“, като в момента се провеждат общо 20 обществени поръчки – 10 за строителство и 10 за строителен надзор. Очаква се до края на лятото да бъдат избрани изпълнителите, информират от общината.