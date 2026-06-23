Случаите на морбили в страната са 408, регистрирани са в 11 области

Случаите на морбили в страната са 408, съобщават от Министерството на здравеопазването. Данните са към 22 юни, а регистрираните случаи са в 11 области. Най-много са случаите във Враца – 211, показват още данните.

Болни от морбили са регистрирани и в областите Плевен – 118, Ловеч – 51, Монтана – 11, София-град – осем, Варна – три, Русе – два, Видин – един, Перник – един, София-област – един и Търговище – един. От всички регистрирани случаи на морбили за тази година 83% (337) са на деца.

При 208 от заболелите не са поставени ваксини поради ненавършена възраст или по други причини, а при 34 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на болестта през тази година в страната са приложени 44 518 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, показват още данните.

Морбили е заразно заболяване, за което в страната се прилага задължителна имунизация. Ваксинирането се извършва на 13-месечна възраст и при навършване на 12-годишна възраст.