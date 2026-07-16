БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очакваната средна продължителност на трудовия живот в България е най-ниската в Европейския съюз

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
600 000 пенсионери получат великденски добавки
Слушай новината

Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през 2025 г., което е увеличение спрямо 37,2 години през 2024 г., сочат данни на Евростат.

От 2016 г. показателят е нараснал с 2,3 години. Между отделните държави членки обаче се наблюдават значителни различия.

В седем страни от ЕС очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години. Начело е Нидерландия с 44,0 години, следвана от Швеция- 43,4 години, Дания - 42,6, Естония - 41,5, Ирландия - 40,7, Германия - 40,2 и Финландия - 40,1. Най-кратка е в Румъния - 32,7 години, Италия - 33,0 и България - 34,6.

Мъжете в ЕС се очаква да работят средно 39,5 години. Най-дълъг трудов живот при тях се отчита в Нидерландия - 45,9 години, Швеция и Дания - по 44,5 години и Ирландия - 43,4, а най-кратък – в България - 35,9 години, Румъния - 36 и Хърватия - 36,3.

При жените средната очаквана продължителност на трудовия живот е 35,4 години. Най-високи стойности са отчетени в Швеция - 42,3 години, Нидерландия - 41,9 и Естония - 41,8, докато най-ниски са в Италия - 28,4 години, Румъния - 29,1 и Гърция - 31,8.

#трудов живот #продължителност #ЕС #България

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
5
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)
6
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
6
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...

Още от: Любопитно

С 300 златисти стуетки на Моцарт в Залцбург отбелязват 270 години от раждането на гениалния музикант
С 300 златисти стуетки на Моцарт в Залцбург отбелязват 270 години от раждането на гениалния музикант
Изложба съживява жителите на римски град чрез реконструкции на лицата им (СНИМКИ) Изложба съживява жителите на римски град чрез реконструкции на лицата им (СНИМКИ)
Чете се за: 04:45 мин.
Херцогинята на Съсекс Меган получи номинация за наградите „Еми” Херцогинята на Съсекс Меган получи номинация за наградите „Еми”
Чете се за: 01:52 мин.
Елън Бърстин ще получи почетна награда „Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция Елън Бърстин ще получи почетна награда „Златен лъв" за цялостно творчество на кинофестивала във Венеция
Чете се за: 02:10 мин.
Тиранозавърът Гюс счупи рекорд: Скелетът му бе продаден за 50,1 млн. долара Тиранозавърът Гюс счупи рекорд: Скелетът му бе продаден за 50,1 млн. долара
Чете се за: 01:57 мин.
13-годишно момче създаде образователна платформа 13-годишно момче създаде образователна платформа
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа декларацията от Киев
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните? Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято? Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Осем дни без топла вода – омбудсманът поиска компенсация във...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ