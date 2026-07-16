Очакваната средна продължителност на трудовия живот в България е най-ниската в Европейския съюз

Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през 2025 г., което е увеличение спрямо 37,2 години през 2024 г., сочат данни на Евростат.

От 2016 г. показателят е нараснал с 2,3 години. Между отделните държави членки обаче се наблюдават значителни различия.

В седем страни от ЕС очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години. Начело е Нидерландия с 44,0 години, следвана от Швеция- 43,4 години, Дания - 42,6, Естония - 41,5, Ирландия - 40,7, Германия - 40,2 и Финландия - 40,1. Най-кратка е в Румъния - 32,7 години, Италия - 33,0 и България - 34,6.

Мъжете в ЕС се очаква да работят средно 39,5 години. Най-дълъг трудов живот при тях се отчита в Нидерландия - 45,9 години, Швеция и Дания - по 44,5 години и Ирландия - 43,4, а най-кратък – в България - 35,9 години, Румъния - 36 и Хърватия - 36,3.

При жените средната очаквана продължителност на трудовия живот е 35,4 години. Най-високи стойности са отчетени в Швеция - 42,3 години, Нидерландия - 41,9 и Естония - 41,8, докато най-ниски са в Италия - 28,4 години, Румъния - 29,1 и Гърция - 31,8.