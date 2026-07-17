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Подсладителите могат да променят чревната микрофлора, показва изследване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: Pixabay
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Подсладителите могат да променят чревната микрофлора, показва изследване. Често използваните подсладители могат да забавят или да спрат растежа на определени чревни бактерии, които подпомагат здравето на червата, пише „Сайънс дейли“.

В лабораторни тестове авторите на изследването от Университета на Кембридж са установили още, че ефектът им може да се променя и при комбиниране с лекарства или други често употребявани вещества.

Изследователите са култивирали в лаборатория 25 вида чревни бактерии, включително полезни, неутрални и потенциално вредни видове. Те са изложили всеки вид на въздействието на 39 използвани в търговската мрежа подсладители, както изкуствени, така и такива с естествен произход.

Около три четвърти от подсладителите са повлияли върху растежа на поне един вид бактерии. Изследването показва, че някои от тях са забавили или спрели растежа на бактерии, свързани със здравето на червата.

След това изследователите са тествали подсладителите в комбинация с кофеин, ванилин, друг изкуствен подсладител, наречен адвантам, и осем често използвани лекарства.

Учените са идентифицирали над 100 взаимодействия, при които ефектите на подсладителите са се променяли в комбинация с други вещества. В 34 случая комбинациите са засилвали ефектите, докато в 68 случая са ги отслабвали.

Най-забележимото взаимодействие е включвало изостевиол – подсладител, широко използван в хранително-вкусовата промишленост, и антидепресанта дулоксетин. Тази комбинация силно е потискала Roseburia intestinalis и Parabacteroides merdae – два вида чревни бактерии, които играят важна роля за поддържането на здравето на храносмилателната система.

Изследователите са създали и синтетична микробна общност, съдържаща всичките 25 бактериални вида, за да предоставят опростен модел на процесите, протичащи в човешките черва. По-нататъшен анализ е показал, че тази комбинация увеличава токсичността спрямо определени клетки на гостоприемника и въздейства върху клетки, участващи във възпалителните и имунните реакции.

„Подсладителите често се рекламират като метаболитно неутрални, но нашето проучване оспорва тази идея“, казва ръководителят на изследването Соня Блаш.

Изследователите отбелязват, че тестовете са проведени в лабораторни условия, а не с участието на хора.

#чревна микрофлора #подсладители #промяна

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