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Пътувате в чужбина? Не забравяйте да си извадите безплатната Европейска здравноосигурителна карта, напомнят от ЕК

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Пътувате в чужбина? Не забравяйте да си извадите безплатната Европейска здравноосигурителна карта, напомнят от ЕК
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Докато лятната ваканция може да бъде планирана до последния детайл, никой не може да предвиди кога ще се наложи да потърси медицинска помощ. Именно затова Европейската комисия в България призовава всички, които планират пътуване в чужбина, да не забравят да вземат със себе си Европейската здравноосигурителна карта (EHIC).

Картата е безплатна и улеснява достъпа до необходима държавна медицинска помощ при временен престой в някоя от 27-те държави членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

С нея притежателите могат да получат медицински грижи при същите условия и на същите цени, които важат за здравноосигурените граждани на съответната държава. В някои страни това означава и безплатно лечение.

От Европейската комисия в България напомнят още, че картата не замества туристическата застраховка, но е важен документ, който може да улесни оказването на спешна медицинска помощ по време на пътуване.

Повече информация за издаването на Европейската здравноосигурителна карта в България е публикувана на страницата на Европейската комисия в България.

#безплатна #Европейска здравноосигурителна карта #пътуване в чужбина

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