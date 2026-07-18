Пътувате в чужбина? Не забравяйте да си извадите безплатната Европейска здравноосигурителна карта, напомнят от ЕК

Докато лятната ваканция може да бъде планирана до последния детайл, никой не може да предвиди кога ще се наложи да потърси медицинска помощ. Именно затова Европейската комисия в България призовава всички, които планират пътуване в чужбина, да не забравят да вземат със себе си Европейската здравноосигурителна карта (EHIC).

Картата е безплатна и улеснява достъпа до необходима държавна медицинска помощ при временен престой в някоя от 27-те държави членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

С нея притежателите могат да получат медицински грижи при същите условия и на същите цени, които важат за здравноосигурените граждани на съответната държава. В някои страни това означава и безплатно лечение.

От Европейската комисия в България напомнят още, че картата не замества туристическата застраховка, но е важен документ, който може да улесни оказването на спешна медицинска помощ по време на пътуване.

Повече информация за издаването на Европейската здравноосигурителна карта в България е публикувана на страницата на Европейската комисия в България.