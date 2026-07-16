Министерството на здравеопазването подкрепя обществените поръчки за лекарства и в частните болници

Министерството на здравеопазването подкрепя предложението частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства и централизираното договаряне на скъпоструващите медикаменти, тъй като така може да се постигне разходна ефективност и да се избегнат разликите в цените. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване.

Ивкова коментира внесен законопроект за промени в Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който предвижда всички лечебни заведения и публични предприятия, използващи средства от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), да провеждат тръжни процедури при закупуването на лекарства.

По думите ѝ Министерството на здравеопазването, като централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, ще провежда процедурите и ще сключва рамкови споразумения. След това лечебните заведения ще могат да сключват договори въз основа на тях на договорената цена или на по-ниска, ако успеят да договорят такава.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Така ще се постигне еднаква цена за един и същ лекарствен продукт и ще се преодолеят установените преди месеци дисбаланси“

Тя уточни, че промените обхващат скъпоструващите лекарствени продукти в хуманната медицина, включително медикаментите за лечение на редки и онкологични заболявания.

При евентуално обжалване на процедурата, което възпрепятства сключването на рамково споразумение, лечебните заведения ще могат самостоятелно да проведат тръжни процедури, предвижда законопроектът, каза още Ивкова.