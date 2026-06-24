Лидерите от Е5: Нашите държави ще защитават европейското и трансатлантическото единство

Берлин беше домакин на среща във формата Е5 - лидерите на Германия - Фридрих Мерц, Франция - Еманюел Макрон, Великобритания - Киър Стармър, Италия - Джорджа Мелони и Полша - Доналд Туск, разговаряха днес в навечерието на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Очакванията са на срещата на Пакта на 6 и 7 юли, американският президент Доналд Тръмп да даде повече подробности около плановете на Вашингтон да намалят военното си присъствие в Европа. САЩ обявиха, че планират постепенно изтегляне както на войските си, така и на т.нар. стратегически средства за поддръжка - логистика, командни структури и инфраструктура.



На среща на военните министри от НАТО в Брюксел преди дни американският министър на отбраната Пийт Хегсет разкритикува съюзниците и настоя европейците да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Хегсет обяви и шестмесечен срок, в който ще започне изтеглянето на американските сили от Стария континент.

Чрез видеоконферентна връзка в разговорите с лидерите на страните с петте най-големи армии в Европа, се включи и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той е във Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп, който в навечерието на разговора повтори критиките си към Алианса и ги определи като "хартиен тигър".

Европейските лидери потвърдиха ангажимента си към засилване на отбранителните способности на НАТО и подчертаха, че ясно ще покажат това и по време на разговорите в Анкара.

Снимки: БТА

Това беше последно участие във формата Е5 за британския премиер Киър Стармър, който в понеделник подаде оставка и се очаква да бъде нас