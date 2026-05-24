С валежи и днес, слънчево време в понеденик

И в следобедните часове ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Ще има условия и за локални градушки. Максималните температури ще бъдат – между 20° и 25°, в София – около 22°, по Черноморието – между 19° и 22°. Ще духа умерен вятър, с посока – от север-североизток.

През първата половина на нощта, ще продължи да вали главно в планинските райони, но до сутринта валежите ще отслабнат и почти навсякъде ще спрат. Минималните температури ще са – между 10° и 16°, в София – около 10°, а максималните между 22° и 29°, в София – около 24°, на морския бряг между 21° и 24°.

Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали. Вятърът ще е слаб от северозапад, в Източна България – до умерен, от североизток.

И в планините ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще има райони с превалявания. Ще духа умерен и силен, североизточен вятър.

Във вторник и сряда, ще преобладава слънчево време и само на отделни места, ще превали и прегърми.

В четвъртък в много райони в източната половина от страната и планинските райони, ще има валежи и гръмотевици. Ще бъде ветровито, а дневните температури ще се понижат – с 5-6 градуса.

В петък ще е предимно слънчево, с повече облаци и изолирани превалявания в източните и планинските райони. Температурите ще останат почти без промяна.