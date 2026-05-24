Празникът на буквите в Пловдив

По традиция в Пловдив общоградското честване на 24 май започна на площад "11-и май".

В Пловдив общоградското национално шествие потегли от Хуманитарната гимназия, където преди 175 години е било първото честване на празника. Пловдивският митрополит Николай подчерта в словото си, че за него това е истинският национален празник.

Кметът на града сподели, че се надява сградата, която изживява продължителен ремонт да пребъде за поколенията.

Кулминацията традиционно беше посрещането от всички пловдивски хорове на шествието, които поздравиха шестващите ученици.

- Това е един от най-българските празници и с желание винаги присъствам. - Днес е най-светлият ден, защото сме получили словото. - Това е един чудесен повод всички българи да се обединим.

