Тръмп с ново предупреждение към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи „ново предупреждение“ към Иран относно Ормузкия проток. Ако иранците се опитат да атакуват американски кораби в района, те ще бъдат „заличени от лицето на земята“, каза Тръмп за Fox News.

Освен това, той изрази мнение, че иранците са станали „много по-отстъпчиви“ в преговорите за евентуално уреждане на конфликта. Тръмп обяви началото на т.нар. "Проект Свобода" - операция по извеждането на блокираните в протока кораби. Ситуацията там е динамична. Американски военни кораби навлязоха в пролива, а президентът заяви, че Иран е „произвел няколко изстрела“, но без да причини сериозни щети, освен повреда на южнокорейски кораб.

Преди това Съединените щати потвърдиха, че два техни кораба - търговски и военен са били атакувани с крилати ракети от Иран.Техеран отрича твърдението на Вашингтон, че два американски търговски кораба са преминали през Ормуз.