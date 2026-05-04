Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър

Свлачището, което затвори пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано. Това обяви днес служебният регионален министър Николай Найденов.

Реално свлачището между Смолян и Пампорово никога не е било изследвано, защото никога не е давало индикации, че там има свлачищни процеси, това коментира днес служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. И обяви най-вероятната версия за свличането на земната маса - става въпрос за преовлажняване. Тепърва обаче ще се изчислява дали това преовлажняване е резултат от обилните валежи, които последните няколко месеца паднаха в региона.

От Националния институт по метеорология и хидрология на няколко пъти през последните 4 месеца издаваха оранжев и червен код за опасни валежи, а те надхвърлиха и месечните норми.

Или пък това преовлажняване се дължи на язовира на "Напоителни системи", който се намира в района на свлачището. Това ще бъде изследвано от експертите. Именно това изследване ще отнеме обаче много време, а пътят скоро няма да бъде възстановен. В най-оптимистичният вариант ново трасе там ще има чак след половин година, а в по-песимистичният след 2 години, коментира още служебният министър на регионалното развитие. Има проблем и с обходните маршрути.

Николай Найденов служебен министър на регионалното развитие: "За това свлачище и в момента няма нищо. То не е в официалния списък на свлачищата, нито е имало мониторингова програма за неговото наблюдение, нищо не се е случвало. Това не е безхаберие и не е пропуск. Може да отнеме, в най-оптимистичния вариант, 6 месеца, в по-песимистичен вариант и 2 години. Има едно силно преовлажняване на района на земните маси, което е довело до избухването на такова огромно свлачище и така бързо да се развие." инж. Тодор Анастасов, предсестел на УС на АПИ: "Обходните трасета, те са факт, те ги има и се прави всичко възможно те да бъдат укрепени, така че да поемат съответното движение."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

От Регионалното министерство отвориха и поредната база данни. Тя включва всички договори за пътно строителство, изграждане, ремонти и строеж на нови пътища. Именно от тази база данни става ясно, че е сключен договор през 2019 година, като в сектора на свлачищата са предвидени близо 600 милиона лева. Авансово по него са дадени половината част от парите. Той включва 88 обекта, като 33 са все още в изпълнение, 53 не са започнати, а само 3 са завършени.

