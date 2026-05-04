Ръководители, играчи, легенди на Левски и фенове почетоха Георги Аспарухов по повод 83 години от рождението му

Ръководство, треньори, футболисти, играчи от Академията, привърженици и ветерани на Левски почетоха Георги Аспарухов по повод 83 години от рождението на "синята" легенда.

Венец пред бюст-паметника на Гунди на "Герена" поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров и капитанът Георги Костадинов. Пред сектор А беше и членът на волейболната "Зала на славата" Димитър Каров.

Гунди си отиде от този свят едва на 28 г., след като загина при автомобилна катастрофа на прохода Витиня на 30 юни 1971 г.

В събота "сините" прекъснаха 14-годишната хегемония на Лудогорец, печелейки 27-та си шампионска титла на страната след успеха над ЦСКА 1948 с 1:0 на "Герена".