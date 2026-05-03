Ангел Петричев: Лудогорец е в тежка криза, ще направим всичко да изглеждаме по-добре догодина

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев призна, че отборът преминава през сериозна криза след загубата с 0:1 от ЦСКА в плейофите на Първа лига, но увери, че клубът ще направи необходимото, за да се върне на правилния път.

"Очевидно Лудогорец изпадна в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Ситуацията е необичайна за нас, но е видно, че сме в тежка криза“, заяви Петричев.

Той подчерта, че в клуба са наясно с част от причините за слабата форма, но отказа да прави прибързани заключения.

"Това е въпрос на анализ. Не искам да говоря под влияние на емоции. Предстоят обстойни разговори, за да разберем как да върнем Лудогорец на победния път“, допълни той.

Ръководителят на "орлите“ отправи и извинение към феновете за представянето на отбора.

"Лудогорец е клуб, който създаде традиции и има много привърженици, които страдат от играта ни. Ще направим всичко възможно да изглеждаме по различен начин през следващия сезон“, каза Петричев.

Той отбеляза, че до края на кампанията целта остава максимално добро класиране.

"Ще се борим за второто място и директна квота за Лигата на конференциите. Трябва да изиграем хладнокръвно оставащите мачове“, заяви още директорът.

Петричев посочи и множеството контузии като един от факторите за моментното състояние на отбора, като уточни, че редица основни футболисти са били извън състава през голяма част от сезона.

В изказването си той поздрави и новия шампион Левски.

"Те се възползваха най-добре от ситуацията и заслужено спечелиха титлата. Пожелавам им успех в Европа“, каза още Петричев.

По отношение на бъдещето на треньора Пер-Матиас Хьогмо, изпълнителният директор бе лаконичен: "Ще направим необходимия анализ и ще вземем решенията спокойно.“