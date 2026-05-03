ЦСКА отново повали Лудогорец и задълбочи кризата при шампионите

ЦСКА записа нов важен успех над Лудогорец, след като победи с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски“ във втория кръг от плейофите във водещата четворка на Първа лига.

Само няколко дни след като отстраниха разградчани в полуфиналите за Купата на България с общ резултат 2:1, „червените“ отново нанесоха удар по съперника си и се доближиха само на точка от него в класирането. Тимът на Христо Янев вече има 59 точки, докато Лудогорец остава с 60 и е в серия от шест поредни мача без победа.

ЦСКА започна по-активно и още в 10-ата минута Бруно Жордао нацели гредата директно от корнер. Само две минути по-късно домакините откриха резултата. Джеймс Ето'о се възползва от грешка в защитата на Лудогорец, намери Жордао, а капитанът центрира отлично към Мохамед Брахими, който с глава преодоля Хендрик Бонман за 1:0.

Лудогорец имаше шанс да изравни в 21-ата минута, когато Петър Станич бе изведен сам срещу Фьодор Лапоухов, но не успя да намери целта. До почивката Йоанис Питас също стреля опасно за ЦСКА, но резултатът остана непроменен.

След паузата гостите опитаха да засилят натиска. Ерик Маркус изпълни опасен пряк свободен удар в 49-ата минута, а малко по-късно Ивайло Чочев пропусна с глава от добра позиция. Отговорът на ЦСКА дойде чрез Брахими, който в 62-ата минута направи огромен пропуск след центриране на Ето'о.

В заключителните минути напрежението се покачи. Лудогорец претендираше за дузпа при игра с ръка на Теодор Иванов, но съдията Мариян Гребенчарски не посочи бялата точка. В 88-ата минута Лумбард Делова се превърна в герой за ЦСКА с две решителни намеси, включително изчистване от голлинията.

До края "червените“ удържаха аванса си и постигнаха поредна победа над Лудогорец, с която затвърдиха възхода си под ръководството на Христо Янев и допълнително задълбочиха кризата при "орлите“.