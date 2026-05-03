Христо Янев: Длъжни сме да направим всичко, за да доближим противниците в класирането

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази задоволството си от победата с 1:0 над Лудогорец, но подчерта, че тимът му трябва да бъде по-ефективен пред гола и да запази концентрация в оставащите мачове.

"Добър резултат, доволни сме от победата. Създадохме доста положения, въпреки напрежението, но трябва да извличаме повече от тях“, заяви Янев след срещата от 32-ия кръг на Първа лига.

Наставникът направи разграничение между днешния двубой и полуфиналите за Купата на България, където "червените“ отстраниха същия съперник.

"Всички искахме да отидем на финал за купата, но днес мачът беше съвсем различен. Беше важно да победим, за да доближим противника в класирането“, допълни той.

Янев изрази удовлетворение от постоянството в представянето на отбора и отношението на футболистите.

"Хубаво е да виждам отношението на играчите в поредица от мачове. Удоволствие е да се наблюдават красивите голове“, коментира специалистът.

Въпреки успеха, треньорът призова за реализъм и търпение.

"Трябва да бъдем здраво стъпили на земята. Имаме необходимите качества и енергия, но трябва да вярваме в себе си и да бъдем по-търпеливи“, каза още той.

Според Янев победата е още една стъпка напред в развитието на тима.

"Трудно побеждавахме този съперник през годините. Радваме се, че правим крачки напред“, подчерта наставникът.

В заключение той сподели и личното си отношение към работата в клуба: „Всеки ден, в който работя в ЦСКА, е подарък за мен. Искам да дам най-доброто от себе си на отбора.“