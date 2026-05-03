Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Чете се за: 04:10 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След фалита на американската нискобюджетна компания „Спирит Еърлайнз“ пред БНТ говори българска стюардеса, останала без работа. Сривът на авиокомпанията, настъпил за една нощ, вече струва хиляди работни места, като едно от тях е на Миряна Сикъл, която от години работи за американския превозвач.

В международния ден на труда Миряна разбира, че остава без работа след 5 години като стюардеса в „Спирит Еърлайнз“. И още една ирония на съдбата – първият ѝ полет с превозвача е бил до Лас Вегас, последният също. Тя е една от 5-те хиляди стюардеси.

Миряна Сикъл, стюардеса в „Спирит Еърлайнз“: „Загубата на тази работа я приемам като лична загуба. Денят, в който разбрахме, беше на 1 май следобед и получихме първо имейл.“

Служителите на авиокомпанията са 19 000. Почти всички са съкратени в момента, като единствено сигурно са останали тези, които се занимават с финансовите въпроси и счетоводството, тъй като се очакват плащания за изработените часове.

Българката няма да получи допълнително обезщетение заради фалита. Макар да са очаквали краха, служителите са се надявали на друг сценарий. При последните сериозни финансови трудности на компанията цените на билетите са поскъпнали значително. Сега очакванията в бранша са същите.

Миряна Сикъл, стюардеса в „Спирит Еърлайнс“: „„Спирит Еърлайнс“ се води една от най-мразените компании в Америка, поне така аз съдя от всички коментари онлайн, защото е нискотарифна. Знаете, при нискотарифните плащате само цената на билета, след това, ако искате да имате допълнителен багаж, той също се заплаща. Но много по-голяма част от хората, от нашите клиенти, също са в шок от развитието. Цените на самолетните билети ще поскъпнат – аз мога да ви дам пример: когато обявихме фалит преди 1 година, трябваше да се оттеглим от някои градове, цените там скочиха с над 14% веднага.“

Миряна Сикъл, стюардеса в „Спирит Еърлайнс“: „Цените на самолетните билети драстично ще поскъпнат, което ще направи пътуването на обикновените хора почти невъзможно. Това е най-огромният ефект – не засяга само нас като служители, а засяга обикновения човек, който трябва да отиде от точка А до точка Б. В момента кризата е глобална покрай войната в Иран и високите цени на горивата, всяка по-малка компания е застрашена по един или друг начин.“

Тя пристига в Съединените щати през 2008 година, а след близо 10 години в майчинство отново се опитва да се включи на пазара на труда, първо във Военноморските сили. Но не военна кариера, а работа на борда на деветата по брой пътници авиокомпания намира като свое поприще. Сега единственият вариант, който вижда, е да потърси сходна работа в други авиокомпании.

Миряна Сикъл, стюардеса в „Спирит Еърлайнс“: „Което не е лесно, защото не всеки назначава в момента. Най-големият проблем за мен е, че ние губим здравната си застраховка, която аз я носех.“

Фалитът на превозвача е първият в този мащаб от две десетилетия насам.

#„Спирит Еърлайнз“ #САЩ #авиокомпания #българка

