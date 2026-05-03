Американски военни в Германия: Доналд Тръмп иска да изтегли повече от 5000 военнослужещи

Доналд Тръмп смята допълнително да намали броя на американските военни в Германия, след като Пентагонът съобщи, че Съединените щати изтеглят 5 000 души. Засега няма сигнали за предислоциране на част от контингента в други европейски държави. Плановете на Тръмп предизвикаха оживени дискусии в Германия. Критики дойдоха и от представители на Републиканската партия на Тръмп. Изтеглянето на американски военни от Германия ще бъде в по-голям мащаб от предварително обявеното.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Ще съкратим много повече и съкращаваме далеч повече от 5000.“

Няма сигнали за прехвърляне на американски сили в Полша, съобщи премиерът Доналд Туск. Коментирайки решението на Вашингтон, той посочи, че най-голямата заплаха за трансатлантическата общност не са външните ѝ врагове, а продължаващата ерозия на алианса.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: „Това е още един предупредителен сигнал, че някои политици, сред които президентът Доналд Тръмп, следват подход, различен от традиционния, утвърден подход, който даваше на всички нас гаранция и чувство за сигурност.“

Числеността на американските войски в Европа може да се върне на нивата преди 2022 г., когато Джо Байдън нареди разширяване на контингента след руската инвазия в Украйна. В Германия се опасяват от катастрофални икономически последици, ако американските военни си тръгнат. Някои политици прогнозират, че тонът между Берлин и Вашингтон ще се изостри още повече, а други омаловажават броя на военните, които ще бъдат изтеглени.

Според двама високопоставени конгресмени от Републиканската партия този ход ще изпрати грешен сигнал към Русия. Според Роджър Уикър и Майк Роджърс, които оглавяват комисиите по въоръжените сили в Сената и Камарата на представителите, вместо да бъдат изтеглени, тези войски трябва да бъдат преместени по на изток.

