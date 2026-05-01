Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград

Петима души са загинали при тежка катастрофа на пътния възел край Ботевград, по главен път I-1. Това съобщи Диана Русинова, експерт и председател на Европейския център за транспортни политики в профила си във Фейсбук.

Заради катастрофата движението в района е затворено и в двете посоки. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София – Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград – Скравена – Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

През почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик в цялата страна. Около 111 000 автомобила ще напуснат столицата за трите почивни дни.

