150 години по-късно: Историята на единствената оцеляла болница, построена от лейди Странгфорд

През 1876 година на площада в село Радилово е обявено избухването на Априлското въстание. Сградата, където се помещава музея на селото обаче е изключително специална, защото нейната история е 150-годишна и всъщност това е единствената оцеляла у нас болница, построена от лейди Странгфорд след потушаването на въстанието.

Марена Вачкова – отговорник за музейната сбирка: "Най-напред сградата е била болница, след това е била училище, след това е била детска градина, кметство, и във връзка със 100 години от Априлското въстание тогавашният председател на читалището, който е краевед, и историк в училището и цял живот събира материали за историята на селото, той създава двете експозиции в тази сграда. И оттогава е музейна сбирка."

За да запазят паметта за делото на лейди Странгфорд преди 20 години е взето решение в една от стаите на музея в Радилово да бъде създадена единствената у нас постоянна експозиция за живота на английската аристократка, която завинаги свързва живота си с българите. След обстойно проучване са събрани редица документи и материали.

Марена Вачкова – отговорник за музейната сбирка: "Експозицията предимно е с фотокопия на материали от вестници, от снимков материал, от населените места, в които е била. Имаме останали съдове от болницата, има какво да се види. Ние трябва да пазим паметта ѝ и да бъдем благодарни."

Научавайки от дописките на Макгахан за зверския начин, по който е било потушено Априлското въстание, лейди Странгфорд прави няколко кампании за набиране на средства за пострадалите българи. Решава, че ще построи с тях шест болници на територията на Четвърти революционен окръг.

Марена Вачкова – отговорник за музейната сбирка: "Привлича четирима лекари и осем медицински сестри, които идват да работят в болниците. В радиловската болница, тя е построява септември, в тази болница остава за работи, медицинската сестра София Неспач, за която за съжаление имаме малко сведения, знаем че тя е била 18 годишна, била е млада и тя е единствената от целия медицински персонал, която е починала от тиф. На следващата година, тук е погребана в двора."

От построяването си преди 150 години до днес сградата не е променяна нито веднъж.

Марена Вачкова – отговорник за музейната сбирка: "В подземието на болницата е била организирана кухня, която е изхранвала местното население. Тъй като когато си идват от Брацигово радиловци тук цялото село е било опожарено, домашните им съдове също са били окрадени, и хората се е наложило да си правят временни постройки, на дъжда, на студа и постепенно се разболели, не е имало какво да ядат, то просто е било много тежко време."

Назад във времето радиловци правят опити да издирят родственици на медицинската сестра София Неспач, но всички те завършват неуспешно. Надяват се, че днес благодарение модерните технологии това може да се случи.