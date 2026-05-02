Барселона се доближи на две точки от сигурна титла с успех над Осасуна

Милен Костов от Милен Костов
Каталунците спечелиха гостуването си в Памплона с късни голове.

Барселона
Снимка: Startphoto.bg
Барселона победи Осасуна с 2:1 в мач от 34-ия кръг на Ла Лига. Каталунците се нуждаят от две точки, за да си гарантират титлата в Испания.

Най-интересната ситуация през първото полувреме на стадион "Ел Садар" в Памплона дойде в 36-ата минута, когато Анте Будимир стреля в дясната греда.

Първият точен удар след почивката бе на сметката на домакините. Жоан Гарсия се справи с шут на Рубен Гарсия.

С първия си точен шут за второто полувреме каталунците заслужено откриха резултата. Роберт Левандовски засече с глава центриране в наказателното поле на резервата Маркъс Рашфорд.

Възпитаниците на Ханзи Флик подпечатаха успеха си с втори гол 5 минути по-късно. Фермин Лопес изведе появилия се от резервната скамейка Феран Торес в наказателното поле. Нападателят удвои преднината на гостите.

До края на срещата футболистите на Алесио Лиши стигнаха до почетен гол в 88-ата минута. Раул Де Аро бе точен с глава след центриране в пеналтерията на Абел Бретонес.

Барселона оглавява класирането с актив от 88 точки. Осасуна остава на 10-ата позиция в подреждането с 42 пункта.

