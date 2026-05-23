Стоян Арсов и Геро Писков ще ръководят ключовите битки за Европа в последния кръг

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за последния, 36-и кръг от плейофите в Първа лига, който ще реши разпределението на местата за участие в европейските клубни турнири.

Най-голям интерес предизвикват двата сблъсъка, които ще определят съдбата на отборите в битката за евроизлаз. В Разград носителят на Купата на България ЦСКА гостува на Лудогорец, като главен съдия ще бъде Стоян Арсов. "Орлите“ се нуждаят от задължителен успех, за да си гарантират място в европейските турнири.

В другия решаващ двубой ЦСКА 1948 приема шампиона Левски на стадион „Витоша“ в Бистрица, а срещата е поверена на Геро Писков.

И двата мача ще се изиграят по едно и също време, което допълнително засилва напрежението в борбата за европейските квоти.

Съдийски наряди за мачовете:

25 май 2026 г., 20:30 ч.

Лудогорец – ЦСКА

ГС: Стоян Арсов

АС1: Дарин Иванов

АС2: Марио Данаилов

4-ти съдия: Георги Стоянов

ВАР: Васил Минев

АВАР: Денислав Сталев

СН: Ичко Лозев

25 май 2026 г., 20:30 ч.

ЦСКА 1948 – Левски

ГС: Геро Писков

АС1: Иво Колев

АС2: Николай Попниколов

4-ти съдия: Мартин Марков

ВАР: Любослав Любомиров

АВАР: Мариян Гребенчарски

СН: Георги Йорданов