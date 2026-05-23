Стоян Арсов и Геро Писков ще ръководят ключовите битки за Европа в последния кръг

Съдийската комисия обяви нарядите за решителните мачове Лудогорец - ЦСКА и ЦСКА 1948 - Левски
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за последния, 36-и кръг от плейофите в Първа лига, който ще реши разпределението на местата за участие в европейските клубни турнири.
Най-голям интерес предизвикват двата сблъсъка, които ще определят съдбата на отборите в битката за евроизлаз. В Разград носителят на Купата на България ЦСКА гостува на Лудогорец, като главен съдия ще бъде Стоян Арсов. "Орлите“ се нуждаят от задължителен успех, за да си гарантират място в европейските турнири.
В другия решаващ двубой ЦСКА 1948 приема шампиона Левски на стадион „Витоша“ в Бистрица, а срещата е поверена на Геро Писков.
И двата мача ще се изиграят по едно и също време, което допълнително засилва напрежението в борбата за европейските квоти.
Съдийски наряди за мачовете:
25 май 2026 г., 20:30 ч.
Лудогорец – ЦСКА
ГС: Стоян Арсов
АС1: Дарин Иванов
АС2: Марио Данаилов
4-ти съдия: Георги Стоянов
ВАР: Васил Минев
АВАР: Денислав Сталев
СН: Ичко Лозев
25 май 2026 г., 20:30 ч.
ЦСКА 1948 – Левски
ГС: Геро Писков
АС1: Иво Колев
АС2: Николай Попниколов
4-ти съдия: Мартин Марков
ВАР: Любослав Любомиров
АВАР: Мариян Гребенчарски
СН: Георги Йорданов