Александър Георгиев: Имахме ситуации, но не съм доволен

Старши треньорът на Локомотив София е обнадежден за бъдещето на отбора.

Александър Георгиев
Старши треньорът на Локомотив София Александър Георгиев призна, че не е доволен от играта на "железничарите" при поражението от Спартак Варна с 0:3.

Варненци стигнаха до успеха с хеттрик на Георг Стояновски.

"Имахме големи проблеми, не само от контузени. Имаше хора от юношите, които имаха изпит и пътуваха със самолет в деня на мача. Но окомплектовахме състав, който мислихме, че може да се противопостави, но мисля, че агресията, с която влезе Спартак, все пак в мач, както може да се каже, на живот и смърт, беше по-голяма от тяхна страна и желанието по-голямо и резултатът е красноречив", сподели той след срещата.

Наставникът е доволен от факта, че юношите на клуба трупат ценен опит.

"За последните мачове мога да кажа, че съм изключително доволен от себераздаването и стила на игра, който показахме в предишните пет срещи. Днес не съм доволен, макар че имахме ситуации. Последният пас липсваше, имахме и чисти ситуации – не реализирахме, но като цяло не съм доволен днес. В предишните мачове мога да поздравя всички момчета, когато бяха и повечето на линия, както се видя във всичките двубои надиграхме противниците. Така че съм доволен от това, което показаха и мисля, че хубавото и положителното бяха юношите, които дебютираха. Днес завършихме с петима юноши от клуба, което е похвално и мисля, че това е пътят", допълни Георгиев.

Според него отборът ще покаже по-добро лице през следващия сезон.

"Бъдещето на Локомотив е в изключително сигурни ръце. Президентът на клуба е човек, който дава сърцето си, както се казва. Всички локомотивци трябва да са спокойни, защото такъв човек, наистина дай Боже всекиму, както се казва. В сигурни ръце е бъдещето и за мен Локомотив тепърва ще разгърне потенциала си и ще се вижда. Другият сезон мисля, че ще бъде доста добър. Още отсега ги разпускаме футболистите, така че от днес вече са във ваканция", завърши треньорът.

