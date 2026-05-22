Берое загуби гостуването си на Ботев Враца и изпадна във Втора лига

Ботев Враца победи Берое с 3:0 в мач от последния кръг на Първа лига. Със загубата "заралии" изгубиха елитния си статут и изпаднаха във Втора лига.

Домакините откриха резултата на стадион "Христо Ботев" във Враца с единствения си точен удар за първото полувреме. Мартин Петков изведе Мичи Нтело сам срещу вратаря и белгиецът копна топката над Артур за 1:0.

Врачани удвоиха преднината си 126 секунди след началото на втората част. Радослав Цонев подаде към Мартин Петков в наказателното поле и нападателят се разписа с плътен шут.

В първата минута на добавеното време резервата Касим Хаджи оформи крайния резултат, като завърши контраатака с хладнокръвно изпълнение.

Ботев Враца завърши сезона на 9-о място в класирането с актив от 53 пункта. Берое финишира на 14-ата позиция в подреждането с 34 точки.

Старозагорци изпадат във Втора лига след 17 години в елита.