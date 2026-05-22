Спартак Варна се спаси от изпадане с успех над Локомотив София

Спартак Варна победи Локомотив София с 3:0 в мач от последния кръг на Първа лига. С успеха "соколите" гарантираха оцеляването си в първенството.

Варненци откриха резултата на стадион "Спартак" в морската столица още в 8-ата минута. Николай Нейчев отклони изстрел на Жота Лопеш, но топката попадна в краката на Георг Стояновски, който се разписа на празна врата.

Нападателят удвои головата си сметка след половин час игра. Северномакедонецът получи подаване по земя в наказателното поле от Алешандре и стреля по земя за 2:0.

След почивката голмайсторът на варненци продължи да бележи. 22-годишният футболист засече с глава центриране в пеналтерията на Борис Иванов.

Локомотив София завърши сезона на 10-о място в класирането с актив от 47 точки. Спартак Варна заема 12-ата позиция с 37 пункта.