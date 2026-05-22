Ратко Достанич: Беше важно да спечелим в края на сезона

Беше важно да влезем в мача така, както трябва. Имаше дисциплина и всеки даде сто процента през целия мач. Имахме млади футболисти в състава. Това каза старши треньорът на Славия Ратко Достанич. "Белите" победиха Монтана с 2:0 в двубой от последния кръг на плейофите за оцеляване в Първа лига, игран на стадион "Александър Шаламанов“.

"Не ни липсваха дисциплина и желание. Всеки един даде всичко от себе си. Това ми харесва. Тогава се вижда, че в един отбор има организация. Това дава резултат, беше важно да завършим с победа", коментира наставникът.

"Имаме къса резервна скамейка и това е проблем. Когато не успяхме да влезем в първата осмица, бяхме разочаровани и психически паднахме надолу. Това, което направихме миналата година през декември, няма да го повторим", добави той.