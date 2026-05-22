МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
БНТ показа историческия успех на България на...
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Ивелин Попов: Загубих смисъла да играя просто заради самата игра

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Бившият национал говори откровено за края на кариерата си, трудните решения и бъдещето си извън терена

Ивелин Попов: Загубих смисъла да играя просто заради самата игра
Снимка: Startphoto.bg
Бившият капитан на националния отбор Ивелин Попов разкри в обширно интервю пред БТА причините, довели до решението му да прекрати професионалната си кариера, както и как вижда следващата стъпка в живота си.

Попов, който сложи край на активната си състезателна дейност през февруари 2026 година, признава, че решението е узрявало дълго време и не е било плод на моментна емоция.

"Честно казано, аз много се замислях по-рано да прекратя кариерата си. Може би още когато спечелих Купата на България с Ботев през 2024 година започнах да имам такива мисли. Споделял съм ги с близките си хора, но тогава реших да продължа. Имахме силни мачове, върнахме се в Европа, вървяхме добре в първенството. В един момент обаче нещата се промениха и започнах да усещам, че не получавам това удовлетворение, което търся“, разказва той.

След раздялата с Ботев Пловдив, Попов приема предизвикателството да помогне на Арда Кърджали, но престоят му там се оказва кратък. Именно в този период окончателно взема решението да се оттегли.

"В един момент се случиха такива неща, че започнах да си задавам въпроса защо продължавам. Аз не искам да играя просто, за да съм на терена. Искам да печеля, искам да се развива клубът, в който съм, да има перспектива, да се изграждат млади футболисти, да се случват неща. Това ме е държало жив през цялата ми кариера. Когато видиш, че това започва да липсва, тогава идва моментът да направиш крачката“, допълва той.

Попов подчертава, че освен спортните фактори, важна роля са изиграли и лични причини.

"Имаше и семейни обстоятелства. Бях далече от семейството си, а в един момент това започва да тежи. Когато събереш всичко – спортната страна и личния живот – просто разбираш, че е време за промяна“, казва още бившият национал.

След повече от 20 години във футбола, Попов не възнамерява да се откъсва напълно от играта. Той обаче е категоричен, че към този момент не се вижда като треньор.

"За себе си съм решил, че не искам да ставам треньор. Но има други роли във футбола, в които мисля, че мога да бъда полезен. Обучавам се, пътувам, срещам се с хора, трупам опит. Не бързам – искам да направя правилния избор“, обяснява той.

Попов вече е започнал да изгражда нов ритъм на живот, като съчетава бизнес ангажименти със спортна активност и обучение.

"Първите месеци след края бяха странни, но вече си изградих нов режим. Тренирам, качвам се на Витоша, поддържам форма. В същото време се занимавам с бизнес, имам срещи, но не се отказвам и от футбола като бъдеще“, добавя той.

В края на разговора той ясно заявява и към кой клуб остава най-силно емоционално обвързан:

"Клубът, който чувствам най-много на сърцето си, е Ботев Пловдив. Там преживях много и винаги ще остане специално място за мен.“

#Ивелин Попов

