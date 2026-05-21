Любослав Пенев: Тази Купа е за всички, които останаха винаги верни

Любослав Пенев поздрави ЦСКА по повод спечелената Купа на България. „Армейците“ триумфираха за 22-ри път с отличието, след като победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи с 5:4 (1:1 в редовното време и продълженията) на стадион "Васил Левски".

Пенев бе начело на "червените", когато ликуваха с Купата през 2021 г., когато на финала се наложиха над отбора на Арда с 1:0. В момента легендата се възстановява след поредната си битка с коварна болест.

„Честита купа, армейци!“, написа с главни букви Любослав Пенев, като допълни колаж с думите: "Тази Купа е за всички, които останаха винаги верни".