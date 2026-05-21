БФС поздрави ЦСКА за спечелената Купа на България

Българският футболен съюз поздрави ЦСКА по повод спечелената Купа на България. „Армейците“ стигнаха до трофея срещу Локомотив с 4:3 след изпълнение на дузпи във финала, който се изигра на Националния стадион „Васил Левски“. Така „червените“ ще играят в квалификациите на Лига Европа през следващия сезон.

„Успехът е признание за усилията на футболистите, треньорския щаб, ръководството и привържениците на клуба и резултат от постоянството и характера, демонстрирани от отбора през целия турнир.

Българският футболен съюз пожелава на ПФК ЦСКА успешно представяне в европейските клубни турнири, с което да защити името на българския футбол на международната сцена“, гласи съобщението БФС относно триумфа на тима от Борисовата градина.