Христо Стоичков: Армейският дух никога не умира

Христо Стоичков не пропусна да изрази своето задоволство от триумфа на ЦСКА в турнира за Купата на България. Една от легендите на българския футбол, която завинаги ще остане в историята на „армейците“, поздрави тима за успеха на финала срещу Локомотив Пловдив с 4:3 след дузпи.

Легендарният №8 използва своите официални профили в социалните мрежи, за да се израдва на успеха от страна на „червените“. Носителят на „Златната топка“ от 1994 година бе лаконичен.

„Браво, ЦСКА! Армейският дух никога не умира! Честито!“, написа Стоичков.