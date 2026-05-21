Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Юлиан Шустер: Загубата тежи, но трябва да се гордеем с постигнатото

Знаехме, че статични положения могат да бъдат решаващи, каза наставникът на Фрайбург.

Юлиан Шустер коментира защо Фрайбург не успя да спечели трофея в Лига Европа. Германците отстъпиха срещу Астън Вила с 0:3 на финала в Истанбул. Наставникът не германците отдаде заслуженото на съперника и говори какво се е объркало в хода на мача.

„Поздравления за Астън Вила. Имаше страхотен сезон. Мачът започна както очаквахме. И двата отбора се бориха, но освен шанса на Морган Роджърс, никой от двата отбора не създаде нищо особено опасно. Знаехме, че статични положения могат да бъдат решаващи. И ние имахме първия шанс в такава ситуация, но след това Астън Вила поведоха с изпълнено статично положение. Трябва да запазиш спокойствие в подобна ситуация, но скоро последва вторият гол след наша грешка и нещата станаха още по-трудни за нас“, започна той.

Треньорът не пропусна да подходи и философски.

Загубата тежи, но трябва да се гордеем с постигнатото.“

Атмосферата на стадиона беше невероятна. Много съм благодарен на нашите фенове, които направиха толкова много, за да представят Фрайбург на цяла Европа. В тази ситуация феновете останаха верни на себе си и продължиха да ни подкрепят, въпреки факта, че всичко вървеше срещу нас“, коментира Шустер.

