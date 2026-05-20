Астън Вила постигна безпроблемна победа над Фрайбург и спечели Лига Европа

Астън Вила победи Фрайбург с 3:0 във финала на Лига Европа. Мениджърът на победителите Унай Емери спечели 5-ия си трофей в турнира.

Първият точен удар на стадион "Бешикташ Парк" в Истанбул дойде в 3-ата минута, когато Ноа Атуболу се справи с изстрел на Морган Роджърс. Единственият точен изстрел за германците през първото полувреме бе дело на Йоан Манзамби, но Емилиано Мартинес нямаше затруднения с шута.

"Вилъните" заслужено откриха резултата в 41-ата минута. Юри Тилеманс засече от воле центриране в наказателното поле на Морган Роджърс.

В добавеното време на първата част възпитаниците на Унай Емери удвоиха преднината си. Емилиано Буендия стреля извън наказателното поле с левия си крак и изпрати топката в горния далечен ъгъл.

След почивката бирмингамци продължиха да бележат. Морган Роджърс засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Емилиано Буендия.

В 70-ата минута Амаду Онана можеше да увеличи преднината на англичаните, но стреля с глава в дясната греда.

За втора поредна година английски отбор печели трофея, след като през миналия сезон Тотнъм спечели финала с Манчестър Юнайтед с минималното 1:0 с гол на Бренан Джонсън.

Унай Емери печели 5-ия си трофей в Лига Европа, след като има три поредни трофея със Севиля от 2014 до 2016 и един с Виляреал през 2021.

Бирмингамци печелят трофей след четири поредни загубени финала - два за Купата на Англия и два за Купата на лигата. Най0големият успех на европейската сцена за клуба остава успеха от 1982 година, когато "вилъните" побеждават Байерн Мюнхен с 1:0 с гол на Питър Уит и печелят Шампионска лига.