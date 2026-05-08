Астън Вила разгроми Нотингам Форест и ще спори с Фрайбург за първо европейско отличие от десетилетия

Бирмингамци спечелиха с 4:0 в реванша и с общ резултат 4:1 ще спорят с Фрайбург за трофея в Истанбул

Английският Астън Вила се класира убедително за финала в Лига Европа, след като разгроми Нотингам Форест с 4:0 в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4:1 продължава към битката за трофея. В решаващия мач на 20 май в Истанбул тимът ще се изправи срещу Фрайбург.

Двубоят на "Вила Парк“ започна с натиск на домакините, които още в първите минути показаха намерението си да обърнат развоя след загубата в първата среща. Първата сериозна възможност дойде след опасно центриране на Джон Макгин, но защитата на гостите се справи. Малко по-късно Оли Уоткинс бе близо до попадение, но вратарят се намеси.

Логичното се случи в 36-ата минута, когато Емилиано Буендия проби отлично в наказателното поле и подаде на Уоткинс, който отблизо откри резултата. До почивката Вила продължи да доминира, а Форест не отправи нито един точен удар.

След паузата натискът на домакините се засили. В 58-ата минута Буендия реализира дузпа за 2:0, отсъдена след намеса на ВАР за нарушение срещу защитник. Малко след това Джон Макгин пропусна отличен шанс да реши всичко, но ударът му бе спасен.

Решаващият момент дойде в рамките на три минути. В 77-ата Макгин се разписа с прецизен удар по земя след бърза атака, а в 80-ата минута отново той оформи крайното 4:0 с още едно точно изпълнение, с което окончателно подпечата класирането.

До края гостите опитаха да стигнат поне до почетен гол, но вратарят на Вила се намеси уверено, а защитата не допусна изненада.

С категоричния успех тимът от Бирмингам запази шанса си да сложи край на дългогодишната си суша без трофей и да спечели първо европейско отличие от 1982 година насам.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Нотингам Форест #ФК Астън Вила

