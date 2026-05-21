Петър Станич оглави голмайсторската листа на Лига Европа

Футболистът на Лудогорец Петър Станич завърши като голмайстор на Лига Европа за сезон 2025/26. Полузащитникът реализира 7 попадения в 10 мача и подели първото място с нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна до същия актив, но в 13 срещи.

Станич се утвърди като един от най-ефективните играчи в турнира, демонстрирайки постоянство и голов нюх в ключови моменти. Сръбският национал се разписа още в първия кръг срещу Малмьо, а впоследствие отбеляза срещу Йънг Бойс и ПАОК. Най-силното му представяне дойде срещу Селта, когато реализира хеттрик, превърнал се в един от акцентите на кампанията. Той добави попадение и срещу Ница.

От Лудогорец също отбелязаха постижението на своя футболист, подчертавайки впечатляващата му ефективност и приноса му за силното представяне на тима в европейската надпревара.

Зад двамата голмайстори в класирането останаха играчи като Антони и Керем Актюркоглу с по шест попадения, както и група футболисти с по пет гола, сред които Оли Уоткинс и Джон Макгин.

С постижението си Петър Станич не само затвърди ролята си на ключова фигура за „орлите“, но и привлече вниманието на европейската футболна сцена.