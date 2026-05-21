БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Станич оглави голмайсторската листа на Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Сръбският национал реализира 7 попадения и подели върха с Игор Жезус

петър станич оглави голмайсторската листа лига европа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Футболистът на Лудогорец Петър Станич завърши като голмайстор на Лига Европа за сезон 2025/26. Полузащитникът реализира 7 попадения в 10 мача и подели първото място с нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна до същия актив, но в 13 срещи.

Станич се утвърди като един от най-ефективните играчи в турнира, демонстрирайки постоянство и голов нюх в ключови моменти. Сръбският национал се разписа още в първия кръг срещу Малмьо, а впоследствие отбеляза срещу Йънг Бойс и ПАОК. Най-силното му представяне дойде срещу Селта, когато реализира хеттрик, превърнал се в един от акцентите на кампанията. Той добави попадение и срещу Ница.

От Лудогорец също отбелязаха постижението на своя футболист, подчертавайки впечатляващата му ефективност и приноса му за силното представяне на тима в европейската надпревара.

Зад двамата голмайстори в класирането останаха играчи като Антони и Керем Актюркоглу с по шест попадения, както и група футболисти с по пет гола, сред които Оли Уоткинс и Джон Макгин.

С постижението си Петър Станич не само затвърди ролята си на ключова фигура за „орлите“, но и привлече вниманието на европейската футболна сцена.

#Петър Станич #УЕФА Лига Европа 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
1
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
2
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
4
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
5
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
6
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Лига Европа

Емилиано Мартинес пазил със счупен пръст на финала за Лига Европа
Емилиано Мартинес пазил със счупен пръст на финала за Лига Европа
Емилиано Буендия: Много съм щастлив за всички, свързани с нашия клуб Емилиано Буендия: Много съм щастлив за всички, свързани с нашия клуб
Чете се за: 01:05 мин.
Юлиан Шустер: Загубата тежи, но трябва да се гордеем с постигнатото Юлиан Шустер: Загубата тежи, но трябва да се гордеем с постигнатото
Чете се за: 01:37 мин.
Унай Емери: Този трофей ни прави щастливи, но няма да спрем Унай Емери: Този трофей ни прави щастливи, но няма да спрем
Чете се за: 01:47 мин.
Астън Вила постигна безпроблемна победа над Фрайбург и спечели Лига Европа Астън Вила постигна безпроблемна победа над Фрайбург и спечели Лига Европа
Чете се за: 02:20 мин.
Астън Вила и Фрайбург излизат в спор за трофея в Лига Европа Астън Вила и Фрайбург излизат в спор за трофея в Лига Европа
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени задържането му под стража (ОБЗОР)
Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“ Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ