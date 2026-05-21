Емилиано Буендия: Много съм щастлив за всички, свързани с нашия клуб

Халфът на Астън Вила Емилиано Буендия коментира победата с 3:0 над Фрайбург във финала на Лига Европа. Той отбеляза гол и направи асистенция в мача.

„Много съм щастлив за Астън Вила и всички, свързани с нашия клуб. Работим за това, откакто Унай Емери пристигна в клуба. Всички се подобряваме година след година. Моят гол? Озовах се в добра позиция, огледах се и осъзнах, че е време за стрелба. Тренирам този тип удари и се опитах да направя всичко по най-добрия начин. Получи се страхотно“, цитира Буендия пресслужбата на УЕФА.

Астън Вила спечели Лига Европа за първи път. Това беше първият голям европейски финал на английския отбор от 1982 г. Тогава клубът спечели Купата на европейските шампиони и Суперкупата на УЕФА.