Унай Емери: Този трофей ни прави щастливи, но няма да спрем

Унай Емери не скри своето щастие от спечелването на титлата в Лига Европа с Астън Вила. Англичаните сътвориха класика срещу Фрайбург на стадиона в Истанбул, а техният старши треньор благодари на играчите и ръководството.

Наставникът на „виланите“ говори и за следващия сезон, където ще бъдат част от Шампионската лига.

„Благодарен съм на ръководството ... те винаги ме подкрепят. Благодарен съм на привържениците и съм благодарен на играчите. При всичките ми успехи в това състезание имах нужда от добри играчи. Сега съм толкова благодарен на играчите, те следват нашите амбиции. Те са главните герои на терена. Това е причината да не се чувствам крал в този турнир. Чувствам се наистина благодарен - ние сме кралете заедно."

"След 1982 г. клубът спечели европейски трофей за първи път това беше нещо, което им липсваше на привържениците. Постигането на този трофей ни прави толкова, толкова щастливи, но няма да спрем" каза още испанецът.

"Следващият сезон Астън Вила ще играе в Шампионската лига и това е ново предизвикателство. Ще се борим и във Висшата лига за челните места – това е особено трудна задача. Но ще преследваме тази цел отново. Този трофей от Лига Европа ще даде на Астън Вила още повече опит. Можем да се борим и за трофеи през следващия сезон", заяви Емери.