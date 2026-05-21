Бойко Величков: Бяхме непримирими

Бойко Величков призна, че ЦСКА е спасил сезона със спечелването на Купата на България. „Армейците“ оцеляха срещу Локомотив Пловдив след дузпи на финала на Националния стадион „Васил Левски“, а техният спортен директор говори за мащабна селекция, която планират.

Той е на мнение, че предстоящото участие на „червените“ в квалификациите на Лига Европа ще помогне за привличането на нови попълнения.

“Бяхме непримирими, търсихме победата до самия край. В редовното време и продълженията бяхме по-добрия отбор. Също така бяхме физически по-подготвени. Гостите имаха една-две ситуации, с които можеха да обърнат мача. За всички хора бе много важен този трофей да си го приберем, защото се свърши страшно много работа в клуба за тези месеци - не само от футболистите на терена, но и от нас, оперативното ръководство“, бяха първите му думи.

„Оттук насетне ще имаме по-високи цели в първенството. Ние си ги имаме, а се надявам новото първенство да го започнем по такъв начин, че да не подлагаме на такъв стрес цялото си представяне. Защото и тази година, нито аз, нито треньорът Христо Янев сме били тука, но няма значение. Защото след това клубът ЦСКА бере тези негативи. Който и да работи оттук нататък в ЦСКА, не бива да бъде поставян в такава ситуация. Не че не е част от играта, но всичко е в реда на нормалното“, добави един от ръководните фактори на тима от Борисовата градина.

Той направи и равносметка на сезона на „армейците“ до този момент.

„Ако трябва да се обединим около това кой мач наистина беше много добър като качество на игра за целия сезон, но поне място в първата тройка трябва да намери нашият първи полуфинал за тази купа в Разград. Това показва, че ние имаме своя потенциал, че можем да играем. Отделен е въпросът, че не го показваме всеки път и ние сме наясно с това нещо.“

„Ако кажа същият отбор като в последните дни, не знам дали ще бъда точен, защото ние показахме малко различни нюанси, да не кажа различни лица. Но ще се опитаме да завършим сезона достойно, което включва цялата тежест на тези мои думи – отиваме да играем за победа”, коментира последния мач на „червените“ от плейофите в Първа лига срещу Лудогорец.

Един от ръководителите на отбора говори отново за предстоящата селекция.

„Всички в клуба работят – на всякакво ниво. Покрай стадиона, за селекцията, за всичко, което се случва. Така че това е нашата цел, а доколко ще успеем, ще се види“, завърши Величков.