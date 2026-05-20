Бай Добри: Този трофей е много важен за мен

Домакинът на ЦСКА сподели радостта си след спечелената Купа на България.

Бай Добри
Снимка: Startphoto.bg
Домакинът на ЦСКА Добри Димов остана изключително щастлив след успеха над Локомотив Пловдив във финала за Купата на България.

"Червените" надвиха "смърфовете" след изпълнение на дузпи.

"Много съм развълнуван! Не ми е първи финал, не ми е първа Купа. Може би е един от най-драматичните финали, защото съм на такава възраст, че... Ръководството ме е оставило на работа, работим и ще работим, докато сме живи. С малко зор, но все пак стана работата. Сърцето е здраво, няма страшно. Сърцето ме пази мен", каза бай Добри и добави:

Според него голяма заслуга за трофея носи Христо Янев, който наследи отбора в трудна ситуация.

"Този трофей е много важен за мен. Ще взимам още купи, няма страшно, няма да се предаваме. Много важно беше да спечелим - когато Ицо дойде, бяхме 14-ти-15-ти. Момчето направи много, за да стигне отборът дотук. Някои искат с два-три мача да станат чудеса, няма как да стане, аз съм врял и кипял в тези работи. Има такива специалисти, които дават много акъл, ритали са топка, но не са носили отговорността на треньора. Трябва да се помисли първо какво се говори", завърши Добри Димов.

