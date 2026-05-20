Михаил Александров: Спечелихме измъчена, но важна купа

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров сподели радостта си, след като отборът спечели първи трофей, откакто бившият играч на "червените" зае ръководна функция в клуба.

Столичани победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи и спечелиха 22-ата си Купа на България.

"Не бях спокоен и се извинявам, ако съм обидил някого заради емоциите ми. Трудно е да се говори. Успехът е сладък. Това е първи трофей за мен като ръководител. През цялото време имаше излишно напрежение около мача. Грехота е 10 хил. места да останат празни", сподели той след срещата.

Според него клубът трябва да продължи с усилената работа, ако иска да се върне на върха в българския футбол