БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Михаил Александров: Спечелихме измъчена, но важна купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Техническият директор на ЦСКА е уверен, че успехите в клуба ще продължат.

Михаил Александров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров сподели радостта си, след като отборът спечели първи трофей, откакто бившият играч на "червените" зае ръководна функция в клуба.

Столичани победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи и спечелиха 22-ата си Купа на България.

"Не бях спокоен и се извинявам, ако съм обидил някого заради емоциите ми. Трудно е да се говори. Успехът е сладък. Това е първи трофей за мен като ръководител. През цялото време имаше излишно напрежение около мача. Грехота е 10 хил. места да останат празни", сподели той след срещата.

Според него клубът трябва да продължи с усилената работа, ако иска да се върне на върха в българския футбол

"Спечелихме измъчена, но важна купа. Имаме много работа, за да стигнем там, където сме се запътили. Трябва да слезем на земята и да сме уверени в това, което сме направили. Нека не се притесняваме, когато правим грешки. Закърмен съм с това, да печеля купи в юношите на ЦСКА. Всичко друго освен първото място е неуспех. По-тежко е преживяването извън терена, защото не можеш да противодействаш или да помогнеш на тези на терена", допълни Александров.

Свързани статии:

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
"Червените" преодоляха офанзивата на "смърфовете" и спечели 22-ия...
Чете се за: 03:05 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
1
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
2
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
3
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
4
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
5
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието...
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
6
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Футбол

Бай Добри: Този трофей е много важен за мен
Бай Добри: Този трофей е много важен за мен
Астън Вила постигна безпроблемна победа над Фрайбург и спечели Лига Европа Астън Вила постигна безпроблемна победа над Фрайбург и спечели Лига Европа
Чете се за: 02:20 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3
Чете се за: 02:10 мин.
Христо Янев: Постигнахме целта си, благодаря на хората, които вярваха в мен Христо Янев: Постигнахме целта си, благодаря на хората, които вярваха в мен
Чете се за: 01:27 мин.
Душан Косич: Можехме да напишем още една чудесна история Душан Косич: Можехме да напишем още една чудесна история
Чете се за: 01:55 мин.
Левски и ЦСКА ще спорят за Суперкупата на България Левски и ЦСКА ще спорят за Суперкупата на България
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“ Отличие за БНТ: Милена Милотинова с награда за „Успешно управление на медия“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
Чете се за: 03:05 мин.
Български футбол
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да роботи с него?
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите „Златен...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ