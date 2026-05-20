Левски и ЦСКА ще спорят за Суперкупата на България

Шампионът Левски и носителят на Купата ЦСКА ще се изправят един срещу друг в мача за Суперкупата на България през следващия сезон.

Това ще е първо дерби за третия по сила турнир в страната от 2006 година насам, когато „армейците“ печелят с дузпи след нулево равенство.

В единственият друг случай, в който „сини“ и „червени“ спорят за трофея, Левски печели, също с дузпи. Това се случва година по-рано - през 2005.

В историята си актуалният шампион е достигал до трофея три пъти от шест опита. „Армейците“ са с четири трофея от шест мача за Суперкупата.