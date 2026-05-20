Душан Косич: Можехме да напишем още една чудесна история

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич каза, че в него емоциите са в двете крайности – от една страна е щастлив от представянето на отбора си във финала за Купата на България, но и много тъжен закари неговия край.

Срещата завърши 1:1 след 120 минути игра, наложи се да направи и две принудителни смени, но при дузпите пропуски на Димитър Илиев и Запро Динев ги лишиха от трофея.

„Както казах и преди мача, детайлите ще определят всичко. Имаше страхотна атмосфера и за двата отбора. Оценявам какво направиха нашите привърженици и съжалявам, че не ги зарадвахме. Момчетата се потрудниха здраво и искахме да сме победители, но явно ще бъде следващия път“, започна Косич.

Тъй като носителят на Купата на България се класира за турнира Лига Европа, Локомотив Пловдив ще трябва да се опита да стигне до УЕФА през първенството. Но това ще стане трудно, отборът е са 6-и в групата за разпредерение на 5-8 място и ще имат последен мач с Ботев Пловдив и да се надяват на грешка на Черно море срещу Арда, за да стигнат до бараж за място в Лигата на конференциите.