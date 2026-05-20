Астън Вила и Фрайбург излизат в спор за трофея в Лига Европа

Астън Вила и Фрайбург ще се изправят един срещу друг във финала на Лига Европа. Решителният двубой е тази вечер от 22:00 часа на стадион "Бешикташ Парк“ в Истанбул.

Германският тим достигна до първия си подобен финал след драматичен полуфинал срещу Брага. След поражение с 1:2 като гост, Фрайбург направи впечатляващ обрат с 3:1 у дома. Въпреки колебливото си представяне в Бундеслигата, отборът влиза във финала с повишено самочувствие след убедителна победа с 4:1 над РБ Лайпциг.

От своя страна тимът на Унай Емери демонстрира отлична форма в последните седмици. Англичаните разгромиха Нотингам Форест с 4:0 в полуфиналния реванш и по-рано отстраниха Болоня. Във Висшата лига също показаха класа с успех 4:2 срещу Ливърпул.

Ключов фактор в сблъсъка се очаква да бъде опитът на Емери в европейските турнири. Испанският специалист е доказан експерт в елиминационните битки и финалите, което дава сериозно предимство на Астън Вила.

За Фрайбург това ще бъде исторически момент, но и сериозно изпитание, тъй като отборът ще трябва да се справи както с напрежението, така и с по-опитен съперник в битката за трофея.