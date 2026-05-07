Време е за развръзката в Лига Европа

Тази вечер футболна Европа ще научи имената на двата отбора, които ще спорят за трофея в Лига Европа. Полуфиналните реванши започват от 22:00 часа българско време, а интригата остава напълно жива и в двата сблъсъка – Астън Вила приема Нотингам Форест, докато Фрайбург е домакин на Брага.

Първият мач между Астън Вила и Нотингам Форест завърши с минимален успех за Форест след точно изпълнена дузпа от Крис Ууд през второто полувреме. Тимът от Нотингам, който води ожесточена битка за оцеляване във Висша лига, ще защитава крехък аванс на „Вила Парк“.

От своя страна, отборът на Унай Емери не се намира в най-добрата си форма. Бирмингамци записаха три поредни загуби във всички турнири, включително срещу Фулъм и Тотнъм в шампионата. Въпреки това опитът на Емери в турнира е сериозен аргумент в полза на домакините – испанецът е печелил Лига Европа със Севиля и Виляреал.

В Германия Фрайбург ще опита да заличи пасива си срещу Брага след драматичното 1:2 в Португалия. Победният гол за Брага падна дълбоко в добавеното време и бе дело на Марио Доржелес. Германците обаче остават с реални шансове за обрат, особено пред собствена публика.

Големият финал в турнира ще се проведе на 20 май в Истанбул.

Паралелно с битките в Лига Европа тази вечер ще се изиграят и реваншите от полуфиналите в Лига на конференциите. Кристъл Палас влиза с комфортен аванс от 3:1 срещу Шахтьор Донецк, докато Райо Валекано има минимална преднина пред Страсбург.