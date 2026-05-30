Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Ясни са потенциалните съперници на Лудогорец в Лигата на конференциите

Разградчани ще бъдат поставени във втория квалификационен кръг при историческото си първо участие в пресявките на третия по сила европейски клубен турнир

Лудогорец вече знае възможните си съперници във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Няколко часа след драматичния успех над Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи в баража за участие в Европа, станаха ясни почти всички потенциални опоненти на българския тим.

Разградчани си осигуриха място във втория квалификационен кръг на турнира и ще бъдат сред поставените отбори благодарение на клубния си коефициент от 28.500 точки. Това значително увеличава шансовете им за по-благоприятен жребий в началото на европейската кампания.

Любопитен факт е, че това ще бъде първото участие на Лудогорец в квалификациите на Лигата на конференциите – третия по сила европейски клубен турнир. През последните години „орлите“ неизменно стартираха участието си в Шампионската лига или Лига Европа, но сега за първи път ще търсят място в основната фаза на най-новата надпревара на УЕФА.

Последната неизвестна около потенциалните съперници отпадна след баража в Румъния, където ФКСБ победи Динамо Букурещ и си осигури участие в турнира.

Сред възможните съперници на Лудогорец са Паневежис (Литва), Мъдъруел (Шотландия), Дунайска Среда (Словакия), ГАИС Гьотеборг и ИФК Гьотеборг (Швеция), Вараждин (Хърватия), Бейтар Йерусалим и Апоел Тел Авив (Израел), Пакши и Дебрецен (Унгария), Полесие Житомир и ЛНЗ Черкаси (Украйна), Железничар Панчево (Сърбия), Копер и НК Браво (Словения), Туран Товуз (Азербайджан), Зимбру Кишинев (Молдова), Валур (Исландия), Ауда (Латвия), Шелбърн (Ейре), Дукаджини (Косово), Валета (Малта) и Коулрейн (Северна Ирландия).

Жребият за втория квалификационен кръг ще определи първото препятствие пред разградчани по пътя към основната фаза на турнира.

