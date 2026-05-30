Ясни са потенциалните съперници на Лудогорец в Лигата на конференциите

Лудогорец вече знае възможните си съперници във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Няколко часа след драматичния успех над Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи в баража за участие в Европа, станаха ясни почти всички потенциални опоненти на българския тим.

Разградчани си осигуриха място във втория квалификационен кръг на турнира и ще бъдат сред поставените отбори благодарение на клубния си коефициент от 28.500 точки. Това значително увеличава шансовете им за по-благоприятен жребий в началото на европейската кампания.

Любопитен факт е, че това ще бъде първото участие на Лудогорец в квалификациите на Лигата на конференциите – третия по сила европейски клубен турнир. През последните години „орлите“ неизменно стартираха участието си в Шампионската лига или Лига Европа, но сега за първи път ще търсят място в основната фаза на най-новата надпревара на УЕФА.

Последната неизвестна около потенциалните съперници отпадна след баража в Румъния, където ФКСБ победи Динамо Букурещ и си осигури участие в турнира.

Сред възможните съперници на Лудогорец са Паневежис (Литва), Мъдъруел (Шотландия), Дунайска Среда (Словакия), ГАИС Гьотеборг и ИФК Гьотеборг (Швеция), Вараждин (Хърватия), Бейтар Йерусалим и Апоел Тел Авив (Израел), Пакши и Дебрецен (Унгария), Полесие Житомир и ЛНЗ Черкаси (Украйна), Железничар Панчево (Сърбия), Копер и НК Браво (Словения), Туран Товуз (Азербайджан), Зимбру Кишинев (Молдова), Валур (Исландия), Ауда (Латвия), Шелбърн (Ейре), Дукаджини (Косово), Валета (Малта) и Коулрейн (Северна Ирландия).

Жребият за втория квалификационен кръг ще определи първото препятствие пред разградчани по пътя към основната фаза на турнира.