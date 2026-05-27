Първи европейски финал за Кристъл Палас и Райо Валекано

Кристъл Палас и Райо Валекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога досега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА.

Финалът ще се играе тази вечер от 22:00 часа на стадион „Лайпциг“ в Германия.

За Кристъл Палас това е едва второ участие в Европа след турнира Интертото през 1998 година. Райо Валекано също няма сериозен европейски опит, като единственото по-запомнящо се участие на испанците бе през сезон 2000/01 в Купата на УЕФА, когато отпаднаха на четвъртфиналите от Алавес.

Двата отбора влизат във финала след различни настроения. Райо приключи сезона в Ла Лига с успех 2:1 като гост на Алавес, докато Палас отстъпи с 1:2 у дома срещу шампиона на Англия Арсенал.



„Артилеристите“ също ще играят европейски финал, след като в събота се изправят срещу ПСЖ в битката за трофея в Шампионската лига. Междувременно Астън Вила вече донесе европейски успех за английските клубове с триумфа си в Лига Европа.

Мениджърът на лондончани няма да може да разчита на Чейк Дукуре и Еди Нкетия, а в състава на Райо Валекано отсъства Луис Фелипе.

Трофеят в Лигата на конференциите е висок 57,5 сантиметра и тежи 11 килограма. Отличителният му дизайн включва 32 шестоъгълни елемента, издигащи се от основата. Освен купата, победителят ще си гарантира и участие в основната фаза на Лига Европа през следващия сезон, ако вече не е спечелил квота чрез вътрешното първенство.