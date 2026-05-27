БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първи европейски финал за Кристъл Палас и Райо Валекано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Битката за трофея в Лигата на конференциите е тази вечер от 22:00 часа.

райо валекано сбъдна мечтата прави компания кристъл палас лайпциг
Слушай новината

Кристъл Палас и Райо Валекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога досега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до мач за отличие в турнирите на УЕФА.

Финалът ще се играе тази вечер от 22:00 часа на стадион „Лайпциг“ в Германия.

За Кристъл Палас това е едва второ участие в Европа след турнира Интертото през 1998 година. Райо Валекано също няма сериозен европейски опит, като единственото по-запомнящо се участие на испанците бе през сезон 2000/01 в Купата на УЕФА, когато отпаднаха на четвъртфиналите от Алавес.

Двата отбора влизат във финала след различни настроения. Райо приключи сезона в Ла Лига с успех 2:1 като гост на Алавес, докато Палас отстъпи с 1:2 у дома срещу шампиона на Англия Арсенал.

„Артилеристите“ също ще играят европейски финал, след като в събота се изправят срещу ПСЖ в битката за трофея в Шампионската лига. Междувременно Астън Вила вече донесе европейски успех за английските клубове с триумфа си в Лига Европа.

Мениджърът на лондончани няма да може да разчита на Чейк Дукуре и Еди Нкетия, а в състава на Райо Валекано отсъства Луис Фелипе.

Трофеят в Лигата на конференциите е висок 57,5 сантиметра и тежи 11 килограма. Отличителният му дизайн включва 32 шестоъгълни елемента, издигащи се от основата. Освен купата, победителят ще си гарантира и участие в основната фаза на Лига Европа през следващия сезон, ако вече не е спечелил квота чрез вътрешното първенство.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК Кристъл Палас #ФК Райо Валекано

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
3
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
4
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
5
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
6
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Лига на конференциите

Иниго Перес: Надяваме се нашата история да има щастлив край
Иниго Перес: Надяваме се нашата история да има щастлив край
Оливер Глазнер: Трофеят би бил перфектен край за кариерата ми тук Оливер Глазнер: Трофеят би бил перфектен край за кариерата ми тук
Чете се за: 01:37 мин.
Аякс и Брага са варианти пред ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите Аякс и Брага са варианти пред ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите
Чете се за: 02:25 мин.
Иниго Перес: Това е най-доброто ни представяне - достигнахме върха си Иниго Перес: Това е най-доброто ни представяне - достигнахме върха си
Чете се за: 01:20 мин.
Оливер Глазнер: Играчите следваха плана и работиха изключително здраво Оливер Глазнер: Играчите следваха плана и работиха изключително здраво
Чете се за: 01:27 мин.
Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг Райо Валекано сбъдна мечтата си и ще прави компания на Кристъл Палас в Лайпциг
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ? След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас Меглена Плугчиева: Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Намериха изчезналите деца от Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След бедствието в "Елените": Как изглежда курортът 8...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Поредни температурни рекорди: Продължава горещата вълна в Западна...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ